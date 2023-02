Napoli, febbraio senza errori

Venerdì sera contro la Lazio, il Napoli riabbraccerà il pubblico del “Maradona”. Lo farà dopo un mese, febbraio, trascorso in gran parte con la valigia in mano. Un mese perfetto, quello che si chiude oggi. Cinque partite, cinque vittorie. Dodici gol fatti, nessuno subito.

A leggerli, i numeri di questa squadra lasciano poco spazio al dibattito. Il +18 sulle seconde è solo la punta dell'iceberg. Il manifesto di un percorso finora impeccabile.

Ma alla base c'è ben altro. E senza scendere troppo nel tecnico, basta notare una statistica. La differenza reti. Indicatore tanto immediato quanto significativo. Ebbene, in Serie A, il Napoli è a +43. 58 gol fatti e 15 subiti. Seconda, a distanza siderale, proprio la Lazio. Biancocelesti a +21, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Per l'incrocio con Sarri, Spalletti non avrà Mario Rui - squalificato - e Raspadori - che ieri ha svolto terapie. Gli altri, ci saranno tutti. A caccia della nona vittoria consecutiva.