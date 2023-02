Crollano Giugliano e Juve Stabia, tre punti d'oro per la Turris

Puglia amara per il Giugliano sconfitto 4-1 dalla Virtus Francavilla. Cisco viene steso in area, l'arbitro assegna il penalty. Dal dischetto Maiorino non sbaglia. Padroni di casa scatenati. Maiorino per la seconda volta mette alle spalle di Sassi. Nella ripresa è Patierno a calare il tris. Ma non finisce qui. L'attaccante, in gran giornata, si procura e trasforma un calcio di rigore. Il gol della bandiera per i campani porta la firma di La Monica.

Finisce 1-1 la sfida dello Zaccheria tra Foggia e Gelbison. Cilentani in vantaggio nella ripresa con Tumminello. Il pareggio dei pugliesi arriva nel finale. Lo segna Garattoni.

Tre punti pesanti in chiave salvezza per la Turris che batte 2-0 il Monterosi Tuscia e si porta a meno uno dai laziali. Corallini in vantaggio con un tiro di Ruffo Luci. Nel secondo tempo è Maniero a trovare il raddoppio.

Cade la Juve Stabia, battuta in trasferta dal Picerno. Il gol lo segna De Cristofaro che di testa mette alle spalle di Barosi. Seconda sconfitta consecutiva per le Vespe. Chiude il turno il posticipo del Partenio tra Avellino e Crotone.