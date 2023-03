Sequestrati orologi di lusso per 6 milioni, erano frutto di rapine

Insieme ad altri minorenni, tutti armati (uno anche con un fucile), a fine novembre avrebbe rapinato una coppia di ragazzi a via Toledo, portando via un orologio e una collana: bottino duemila euro. L’ arresto, eseguito dalla polizia, di un diciannovenne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza si pone all’interno di una più ampia indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, e relativa a una serie di rapine in centro effettuate da giovani malviventi ai danni soprattutto di turisti. Il 20 febbraio scorso la Squadra Mobile ha eseguito perquisizioni a carico di alcuni componenti di un sodalizio criminoso dedito alla ricettazione di orologi preziosi, rubati in Italia e all’estero, per poi essere reinseriti nel cosiddetto mercato degli orologi di secondo polso. Nell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati 460mila euro in contanti, 24 orologi di lusso di varie marche privi di documentazione attestante la provenienza, e pezzi di ricambio tra cui quadranti, casse, cinturini. Valore complessivo degli orologi sequestrati durante le investigazioni: 6 milioni di euro. Uno, da solo, ne valeva un milione e settecentomila.