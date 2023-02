Casapesenna, al via l'abbattimento del bunker di Zagaria

Prenderanno il via nelle prossime ore le operazioni di demolizione della casa-bunker di Casapesenna, in provincia di Caserta, dove aveva trovato rifugio Michele Zagaria.

Una latitanza,quella del boss considerato la "primula rossa" del clan dei Casalesi, durata 16 anni e terminata la mattina del 7 dicembre del 2011 quando in quel covo sotterraneo ricavato in un immobile di via Mascagni, fecero irruzione gli uomini della Polizia di Stato. All'avvio delle operazioni di smantellamento del bunker saranno presenti il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa e il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo. Il progetto, frutto di un'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania che ha finanziato l'intervento, verra' portato ad esecuzione da unita' specialistiche del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, supportate dalla societa' in house Sma Campania. Al posto dell'immobile sarà realizzato un parco pubblico.