Crisi Salernitana, al Bentegodi un altro ko

Notte fonda per la Salernitana che al Bentegodi perde lo scontro diretto con il Verona. Finisce 1-0 per la squadra di Zaffaroni che ora sale a quota 17 in classifica.

Granata in campo con Sepe che torna titolare tra i pali, in attacco Bonazzoli affianca Dia.

Primo tempo di marca scaligera, Salernitana non pervenuta. Padroni di casa subito pericolosi con un tiro dell'argentino Gaich. Il vantaggio nasce da un'azione di Lazovic che scappa sulla sinistra. Il suo cross è un invito per Ngonge che di destro trafigge Sepe. La rete galvanizza il Verona che va vicino al raddoppio con Depaoli. Sul finire del primo tempo si vede la Salernitana. A provarci è Dia, la sua conclusione finisce di poco fuori.

Nella ripresa il Verona avrebbe la possibilità di raddoppiare. Azione di Doig, Pirola interviene in scivolata. Per Valeri è calcio di rigore. Ma dopo il check del Var il penalty viene annullato. La Salernitana allora si scuote e si getta in avanti alla ricerca del pari. Occasione clamorosa per Piatek, ma Montipoò riesce a deviare la palla in angolo. Sei i minuti di recupero, ma il risultato non cambia.