Flash mob per chiedere più sicurezza per pedoni e ciclisti

Attivisti di Greenpeace, Napoli Pedala, e FIAB hanno organizzato una manifestazione nella zona di Mergellina a Napoli, teatro negli ultimi mesi di diversi incidenti con pedoni investiti, in tre casi purtroppo mortalmente.

Chiedono dossi, autovelox, l'istituzione di zone in cui abbassare il limite di velocità a trenta chilometri all'ora. “Salviamo Mergellina” recita uno striscione, appeso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale tra l'imbocco della galleria Quattro Giornate e la stazione della metropolitana di Mergellina, lì dove Alessandra Navarra fu investita ad ottobre del 2022 e morì dopo dieci giorni di coma in ospedale.

Traffico paralizzato dal flash mob di cittadini e ciclisti, che hanno bloccato la circolazione e creato dei serpentoni - le cosiddette “strisce pedonali umane” - umani per aiutare i pedoni al momento dell'attraversamento.

L'iniziativa fa seguito ad un'analoga manifestazione, svoltasi a gennaio in un altro incrocio da brividi per i pedoni napoletani, cioè quello tra il Museo Archeologico e la galleria Principe.

Nel servizio le interviste a Teresa Dandolo, presidente FIAB Napoli, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival.