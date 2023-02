Coppa Italia di Futsal: Final Four al PalaVesuvio di Napoli

Ha tre quarti di sangue campano la prossima Coppa Italia di Futsal. Anzi, anche qualcosa in più, considerando che il trofeo sarà messo in palio nella Final Four del prossimo 25 e 26 marzo al PalaVesuvio di Napoli. Campo casalingo della Napoli Futsal dominatore del massimo campionato e favorita d'obbligo alla vittoria finale. Le altre due campane qualificatesi all'ultima fase del torneo sono il Real San Giuseppe, che ai quarti ha battuto la Fortitudo Pomezia per 5 a 3 e la Feldi Eboli, che ha sconfitto con un roboante 7 a 1 la Meta Catania. Non ce l'ha fatta la Sandro Abate Avellino che ha perso per 2 a 1 proprio contro i partenopei. Quarta incomoda l'attuale detentrice di coppa e scudetto Italservice Pesaro, che però in campionato sta vivendo un momento difficile. In 23 edizioni, non è mai capitato che una squadra campana vincesse la Coppa Italia. Che sia questo l'anno buono?