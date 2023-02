In commissariato armato di forbici, poliziotto spara e lo uccide

Un 29enne si presenta in commissariato armato di un paio di forbivi e prova a colpire due persone alla gola. Un poliziotto gli spara alla gamba e il ragazzo morirà poco dopo all'ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli.

Si è conclusa con questo tragico epilogo una lite familiare iniziata intorno alle 22 di ieri sera in un appartamento di via Pietro Colletta, nel centro di Napoli.

Mario Ementato, questo il nome della vittima, già noto alle forze dell'ordine, aveva ferito con un'arma da taglio sua madre. Il compagno della donna va al vicino commissariato Vicaria-Mercato per sporgere denuncia, ma il giovane lo raggiunge al posto di polizia e tira fuori un paio di forbici.

Prova a colpire alla gola l'uomo e poi un poliziotto, ferendo quest'ultimo alla gamba. Un secondo agente interviene per disarmarlo e spara alla gamba di Ementato.

Prognosi di 15 giorni per il poliziotto ferito; la madre dell'aggressore e il suo compagno sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in gravi condizioni.

L'agente che ha sparato provocando la morte del 29enne è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto per consentire la nomina di un perito che prenda parte all'autopsia.

Ma ci sono ancora tanti aspetti da chiarire intorno a quanto avvenuto nell'atrio del commissariato: il ragazzo potrebbe aver agito sotto l'effetto di stupefacenti.