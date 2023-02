Tar Campania, nel 2022 boom di ricorsi in materia sanitaria

Nel 2022 il Tribunale amministrativo della Campania ha pubblicato 6.861 sentenze, con un incremento del 10% rispetto al 2021, in linea con la tendenza media italiana. Il vero boom peculiare a livello regionale, c'è stato con i ricorsi in materia sanitaria (+452% nel 2022 rispetto al 2021), a causa delle nuove norme della Regione sull'attribuzione del budget per le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo ha raccontato il presidente del Tar della Campania, Vincenzo Salamone, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. La definizione delle controversie avviene in tempi più che ragionevoli in termini di durata dei processi (nonostante al tribunale napoletano manchino 11 magistrati rispetto alla pianta organica), una sottolineatura che Salamone puntualizza per allontanare l'immagine di una giustizia amministrativa lenta e di intralcio all'attività economica. “La giustizia amministrativa è una risorsa, non un freno” ha detto Salamone, alla luce della sfida italiana dell'utilizzo entro il 2026 dei fondi del PNRR.

Piuttosto, ciò che può agire da elemento dissuasivo rispetto all'accesso alla tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, sono i costi. Lo ha rimarcato Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, intervenuto alla cerimonia: "Una riflessione va fatta sull'entità dei contributi unificati, che sempre più rischiano di essere un difficilissimo ostacolo per l'accesso alla giustizia".

Oltre ad una partnership con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, Salamone ha anche annunciato che la sala al piano terra dell'ex Grand Hotel Londra (edificio che appartiene al Demanio), oggi sede del Tar, sarà intitolata al professore Giuseppe Abbamonte, docente per decenni di diritto amministrativo all'università "Federico II" di Napoli.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Salamone e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.