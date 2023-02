Eduardo, il teatro e il potere

I guitti della compagnia di Oreste Campese, 55enne con gli occhi pieni di sogni, ci parlano del senso e della dignità' del teatro, di potere e censura.

Eduardo scrisse “L'arte della commedia” nel 1964 e quest'opera metateatrale e pirandelliana all'estremo fu molto poco rappresentata in Italia, ripresa in televisione nel 1976, riportata in scena nel 2000 da Luca De Filippo. Ora è in prima nazionale al San Ferdinando di Napoli, con l'adattamento e la regia di Fausto Russo Alessi che è anche uno degli interpreti, prodotta da Teatro Nazionale-Teatro di Napoli, Fondazione Teatro della Toscana ed Elledieffe.

Un baraccone viaggiante è andato in fumo, il capocomico chiede aiuto al prefetto, con le parole che Eduardo usò davvero in una lettera scritta al Ministro dello spettacolo mentre lottava per il suo San Ferdinando e chiedeva ascolto per il settore.

“Un testo, dice Fausto Russo Alesi, che ci parla del nostro rapporto con il potere e le istituzioni, ci parla di risposte a diritti essenziali, una meravigliosa drammaturgia che trasuda teatro e in cui ogni parola apre un mondo”. “Quando abbiamo letto il testo, spiega l'attrice Imma Villa, ci siamo guardati e con sorpresa ci siamo chiesti se fosse stato scritto ieri”.