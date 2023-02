Autonomia differenziata, Manfredi: "Un incontro con Meloni per portare le istanze di Napoli"

Seduta monotematica del consiglio comunale di Napoli, sul tema dell'autonomia differenziata. Il disegno di legge Calderoli ha ottenuto, nelle scorse settimane, il via libera dal consiglio dei ministri. E proprio a un incontro con l'esecutivo - o direttamente con la premier Meloni - sta lavorando il sindaco Manfredi. Per portare avanti le istanze della città. Dall'opposizione di centrodestra l'invito è a non fare del dibattito una battaglia di parte. Il testo, dice Catello Maresca, può aiutare a ridurre i divari sui servizi. Bassolino e Clemente, invece, pongono l'accento sui divari nel Paese.

Nel servizio, le voci di:

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli

Catello Maresca - Gruppo Maresca

Giorgio Longobardi - Fratelli d'Italia

Antonio Bassolino - Gruppo misto

Alessandra Clemente - Gruppo misto