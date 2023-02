Arte e solidarieta'

Nasce a inizio '600 Il Pio Monte della Misericordia in via Tribunali a Napoli, che oltre a custodire una vasta raccolta d'arte tra cui una celebre tela di Caravaggio, e' da quattro secoli in prima linea nell'impegno sociale

Nel servizio intervista a Maurizio Burale, responsabile eventi del Pio Monte della Misericordia