Le uova di Pasqua per la consapevolezza sull'autismo

A Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, maestri cioccolatieri e terapisti insegnano a bambini con disturbo dello spettro autistico, a produrre delle uova di Pasqua. Una volta confezionate e messe in vendita, serviranno a raccogliere fondi per organizzare eventi e iniziative di sensibilizzazione in occasione della giornata 2023 della consapevolezza sull'autismo.