Si apre il dodicesimo congresso Cgil Campania

l Lavoro crea il futuro: più di uno slogan, un documento programmatico che in Campania però si scontra con la realtà delle vertenze irrisolte, da Jabil a Dema.

“C'è un difetto nelle regioni del mezzogiorno: subire e rincorrere le crisi quando si sono già palesate. Un difetto che viende da una mancata programmazione e dal fatto che non si riesce a fare sistema con i nostri interlocutori: la Regione Campania e il Ministero” commenta al margine Nicola Ricci, segretario generale Cgil Campania.

Dodicesimo congresso regionale CGIL in corso: rilanciare le sfide del lavoro attraverso politiche di coesione. In Campania oggi il lavoro irregolare rappresenta il 18%. Diminuiscono le assunzioni a tempo indeterminato e aumentano i contratti precari, mentre le industrie se ne vanno. Altro tema centrale: l'autonomia differenziata. I sindacati fanno fronte comune contro il provvedimento allo studio del Governo.

"Siamo contrari a dividere il Paese in un momento in cui è necessario rimettere in campo un forte intervento a partire dal Mezzogiorno" spiega Gianna Fracassi, vicesegretaria Generale della Cgil,

Ad aprire il congresso, la testimonianza di Samira, iraniana, arrivata dieci anni fa con un permesso studio. In Italia ha portato la sua famiglia perché - ci spiega - nessuno sfugge al pugno duro del regime. L'omaggio a chi lotta per i propri diritti.Samira Lofti-Khah oggi lavora alla Flai-Cgil Caserta: "Sono molto orgogliosa del mio popolo che hanno il coraggio di stare davanti a proiettili veri e combattono per la loro libertà. Io sono qua e posso appoggiarli portando la loro voce in tutto il mondo".