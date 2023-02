Scoppia la Osimhen-mania, la torta è già sold out

E' bastata una domenica per trasformarla nella star dei social: è l'invenzione di una pasticceria della periferia di nord di Napoli ispirata al bomber Osimhen.

Neanche il tempo di metterla in vetrina e già è andata esaurita, nel giorno in cui l'Inter si arrende e qui comincia l'euforia scudetto.

Non più un sogno da accarezzare. È la matematica a dare forza al business che in queste ore prende piede, in barba alla scaramanzia. Una polifonia di azzurro, tra chi è cresciuto nel mito degli scudetti passati, e chi aspetta di rivivere quei momenti da trentatre anni.