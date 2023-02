Preghiera per la pace

Le monache di clausura sussurrano in latino il loro canto per la pace e il disarmo in Ucraina.

''Poni fine ad ogni violenza'' è la preghiera dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel giorno dell'annirsario dell'invasione russa. Una cerimonia intima e toccante, nell'antica chiesa del Monastero di clausura delle Adoratrici Perpetue, in piazza dei Ruffi, a pochi passi dal Duomo.

L' Arcivescovo invoca il disarmo, la sua voce si fonde alle migliaia che ieri hanno manifestato in tutto il mondo. A Napoli al mattino avevano sfilato in più di settemila alla mobilitazione promossa dalla comunità di Sant'Egidio: istituzioni, associazioni, la curia, i politici, i sindacati ma soprattutto tantissimi studenti, anche ucraini.