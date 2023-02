Revival di Ranieri e LDA in gara, Napoli sul palco dell'Ariston

Passa il tempo, ma continua a trascinare il pubblico e a far vibrare le corde dell'emozione "Perdere l'amore", il brano che trionfò al Festival di Sanremo del 1988. Massimo Ranieri, 71 anni, incanta e strappa applausi nell'esibizione sul palco dell'Ariston con Gianni Morandi e Albano. Un tuffo nel passato con melodie intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana e accompagnato più generazioni.

E veniamo alla gara. Debutto per il diciannovenne partenopeo Lda, Luca D'Alessio, figlio di Gigi. Il suo brano,"Se poi domani",si colloca all'undicesimo posto della classifica della seconda serata e al ventiquattresimo posto di quella generale redatte dalla sala stampa. Si tratta di un verdetto provvisorio che potrà essere ribaltato dal televoto.

Canzoni, ma non solo. Nella serata del Festival c'è stato spazio anche per il monologo di Francesca Fagnani che ha portato sul palco le parole dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. E stasera tocca a Peppino di Capri che vanta ben 15 partecipazioni a Sanremo e che sul palco festeggerà i 70 anni di carriera.