Tamponi eseguiti abusivamente, due infermieri nei guai

I due infermieri contrattavano il prezzo dei tamponi e intascavano per ogni test tra i 40 e i 100 euro. Tamponi eseguiti a domicilio oppure in una cantina nel quartiere napoletano di Secondigliano e poi processati abusivamente nei laboratori dell'Asl, attribuendoli falsamente a dipendenti dell'azienda. I carabinieri del NAS hanno notificato a due infermieri, fratelli gemelli di 32 anni, la misura cautelare dell'interdizione da pubblico servizio per un anno.

Nei loro confronti, l'Asl Napoli 1 centro ha disposto la sospensione dal servizio e l'avvio del procedimento disciplinare. I reati a loro carico sono truffa, peculato e falso ideologico. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro, Ciro Verdoliva.

Tra ottobre e dicembre del 2020, in una delle fasi più critiche della pandemia, i due infermieri hanno sottratto kit per i tamponi e dispositivi di protezione dal materiale destinato allo screening del personale sanitario. All'inizio di dicembre del 2020, uno dei gemelli era andato ad eseguire un tampone nonostante fosse in quarantena perché positivo al coronavirus.