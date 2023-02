Cinofilia e Parchi nazionali, Gasparri: "Modificare la legge 341/91"

L’idea è quella di modificare la legge istitutiva dei parchi nazionali, includendo attività per la promozione del turismo cinofilo. In territori meravigliosi ma spesso a rischio spopolamento, come quelli che ricadono nelle aree dei parchi, un hobby – come può essere la cinofilia- ha tutte le potenzialità per diventare un’attività imprenditoriale.

Se n’è parlato a Roscigno, realtà celebre per il paese fantasma meta di visitatori da tutto il mondo ma anche punto nevralgico del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Una zona dove il cane è da sempre fondamentale per l’ecosistema e le attività antropiche, dalla pastorizia, alla caccia, allo sport. Il settore cinofilo conta 10mila allevatori ed oltre 30mila professionisti. La modifica alla legge 341/91, su cui sta lavorando anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, punta a coniugare l’allevamento al turismo cinofilo, alle attività sportive con i cani, alla tutela dell’ambiente.

“Bisogna valorizzare i parchi nazionali ma dobbiamo sviluppare anche attività produttive come quelle cinofile che incoraggino il turismo affinché si possano creare occasioni di occupazione e di sviluppo in questo settore – ha detto Gasparri nel corso della tavola rotonda a Roscigno - Quello di oggi è stato un incontro importante per raccogliere le istanze del territorio da cui spero possano nascere iniziative concrete e di interesse anche per l'area del Cilento. Mi farò promotore di iniziative legislative che riguardano la cinofilia e i parchi nazionali da cui – ha proseguito Gasparri – mi auguro, si possa sviluppare un'attenzione diversa, su questi temi, e di cultura ambientale".