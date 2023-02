Startup, l'idea vincente di due giovani napoletani

Oltre 100mila euro di fatturato solo nel primo anno di attività. Luigi ed Elena - coppia nella vita e nel business - hanno lasciato l'Inghilterra per aprire nella loro regione una startup. L'azienda, subito citata tra le migliori in Italia, fornisce soluzioni e imprenditori e commercianti per incrementare le vendite online.

Nel servizio le voci di Elena Pavia e Luigi Cervone, ideatori della start up