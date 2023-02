Basket, Spagna-Italia 68-72: l’eroe è il napoletano Caruso

Nell’ultima gara valida per le qualificazioni mondiali l’Italia, già qualificata, sbanca il palazzetto di Caceres: uomo-copertina il 23enne Guglielmo Caruso la cui carriera è iniziata nelle giovanili dell’AP Cercola. Per il cestista napoletano, che gioca in serie A1 a Varese, 19 punti e 7 rimbalzi: “La nazionale è un gruppo molto unito, non era facile battere i campioni d’Europa e del Mondo” ha detto nel postpartita