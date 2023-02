3 feriti in totale: trasportati in ospedale, non sono in gravi condizioni

Tragedia in commissariato. Agente spara per difendere un collega dall'aggressore: muore 29enne

Il giovane era armato di forbici. Poco prima aveva colpito la madre in casa. Il poliziotto che ha fatto fuoco è indagato per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa