Jabil: ultimo confronto istituzionale

Questo sarà forse l'ultimo confronto istituzionale prima della scadenza della cassa integrazione, il 28 febbraio. Poi l'azienda sarà libera di iniziare a inviare le lettere di licenziamento.

I lavoratori della Jabil di Marcianise sono pronti alla trasferta romana dove in mattinata al ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà l'incontro per la vertenza relativa all'annunciata decisione della multinazionale dell'elettronica di licenziare 190 dipendenti del sito casertano. Al tavolo ci saranno anche l'azienda Tme di Portico di Caserta e Invitalia, che insieme avevano intenzione di assumere 140 lavoratori dalla Jabil nei prossimi mesi.

Tra i dipendenti dello stabilimento di Marcianise filtra pessimismo su eventuali soluzioni dell'ultima ora. C'è la quasi certezza che il 28 febbraio scadranno i termini della cassa integrazione senza che nulla accada. Se si troveranno davanti a una “non soluzione” è molto probabile che i sindacati ciederanno un'ulteriore proroga, con la sospensione della procedura di licenziamento e con il conseguente utilizzo di ammortizzatori sociali.

Intanto nessuna novità neanche sui progetti di reindustrializzazione. Da inizio mese i dipendenti stanno effettuando scioperi a scacchiera - ogni giorno un'ora per turno - ma la situazione non è cambiata, nonostante nel mese di febbraio la cassa integrazione fosse stata prorogata proprio per trovare alternative ai licenziamenti.