LDA unico campano in gara all'Ariston

C'è un solo campano in gara al 73esimo Festival di Sanremo. Si tratta di LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio. Il debutto sul palco dell'Ariston per il figlio di Gigi D'Alessio, è previsto mercoledì sera, quando canterà per la prima volta la sua “Se poi domani”.

Ma Napoli avrà una presenza fortissima tra i superospiti, con alcuni big della canzone italiana. Giovedì sera, Peppino Di Capri per la prima volta sarà al Festival senza concorrere per la vittoria finale. Esattamente sessant'anni fa con “Un grande amore e niente più” vinse il primo dei suoi due Festival, su quindici partecipazioni in totale (la seconda nel 1976 con “Non lo faccio più”). Mercoledì, Massimo Ranieri affiancherà Al Bano e Gianni Morandi.

Nella serata dedicata ai duetti e alle cover, l'irpina Marianna Mammone - alias Big Mama - affiancherà Elodie nell'interpretazione di “America Woman”, mentre Leo Gassman canterà con Edoardo Bennato e il Quartetto flegreo un medley del cantautore partenopeo che sessant'anni fa esordì sul mercato discografico con l'album “Non farti cadere le braccia”.

Per altre notizie sul Festival di Sanremo https://www.rainews.it/speciali/sanremo2023