Formare talenti ricordando Massimo

"Io e Lello siamo un duo che sarà sempre un trio"dice Enzo De Caro introducendo il progetto nato nel nome di Masimo Troisi.

Si ispira ai tanti cioè di Massimo ma in questo caso è anche acronimo di Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive,accademia trimestrale gratuita per selezionare e formare talenti, 100.Attori, autori, musicisti, danzatori,artisti di strada.

In pochi giorni sono già arrivati oltre 1000 provini,si arriverà a 3000 e più. "Quasi sicuramente allargheremo le classi, abbiamo già sbirciato il materiale pervenuto, ci sono cose davvero interessanti" spiega Lello Arena.

Prima gli incontri, con nomi come Vincenzo Salemme, Arturo Brachetti, Nicola Piovani e tantissimi altri, poi la formazione e infine la scena, con 8 spettacoli ad agosto in piazza del Plebiscito sostenuti e prodotti da Comune di Napoli e Città Metropolitana.

"Per le lezioni abbiamo scelto un un luogo simbolico, l'auditorum di Bagnoli ,riaperto a dicembre perchè la rinascita deve partire dalle opportunità date a chi ha talento" dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

All'auditorium il 19 febbraio,giorno in cui Troisi avrebbe compiuto 70 anni, la proiezione di “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli, coprodotto da Rai Documentari.

Il 20 l'ateneo Federico II conferirà a Massimo Troisi la laurea honoris causa in Discipline della musica e dello spettacolo.