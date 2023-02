Il primo, il più simbolico dei delitti,con Caino che uccide Abele e poi Davide che trionfa su Golia nel dipinto di Giuseppe Piscopo, la giustizia dei deboli che vince sull'arroganza dei potenti.

“Una collezione dove si muove un'umanità che soffre ma grida il diritto fondamentale alla giustizia e alla bellezza”dice don Gianni Citro,presidente della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e curatore della mostra visitabile fino al 15 marzo nella piazza coperta del Palazzo di Giustizia di Napoli.

Nell'allegoria della giustizia di Giuseppe Bonito il trono celeste, la spada per punire, la bilancia per pesare colpe e responsabilità. 12 le opere esposte, provenienti da collezioni private e firmate da Luca Giordano, Carlo Sellitto, Agostino Beltrano, Filippo Vitale,Pietro Novelli, Giuseppe Piscopo,Simone Cantarini, Johann Carl Loth, Giovanni Battista Beinaschi, Giuseppe Bonito. Il barocco è arte teatrale che racconta lotta,speranza,cura, coraggio,innocenza, crudeltà' .

“Bellezza e Giustizia possono essere 2 concetti in simbiosi” spiega la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo che aggiunge “Ho fortemente voluto questa mostra perchè negli uffici giudiziari si possono fare riflessioni più profonde rispetto alla quotidiana gestione dei processi”. “Da Napoli, dice Nicola Graziano, magistrato e curatore della mostra, anche un altro importante messaggio sulle luci possibili in una giustizia spesso fatta di ombre”.

Giustizia e bellezza è un'altra sfida della Fondazione Meeting del Mare che l'arte ha sempre voluto portarla portarla in luoghi non scontati come centri commerciali, beni confiscati, archivi.