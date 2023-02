Dottore Massimo

La proclamazione nel complesso di San Marcellino, in una mattinata piena di emozioni. Ora il poeta Massimo è Dottore in Discipline della Musica e dello Spettacolo, una laurea magistrale honoris causa alla memoria conferita dall'ateneo Federico II di Napoli.

“Chissà come sarebbero stati emozionati i miei genitori, e in particolare mio padre Alfredo” dice Rosaria Troisi ricordando l'accidentato percorso di studi del fratello. Poi parla di una scia d'amore senza fine sentita in questi giorni e ricorda la cifra di Massimo: lo stupore, il suo e quello fatto sentire agli altri.

A volere fortemente il riconoscimento Enzo De Caro: "A parte l'affetto, la gratitudine di tutti, il mio amico meritava il valore di uomo di pensiero. Massimo ha insegnato a tutti senza insegnare, come i grandi, e anche per questo è più che mai nostro contemporaneo".

Indossa la giacca di Massimo Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro, e lo immagina a ricevere la laurea “sicuramente emozionato, ma anche pudico, come al solito. Soddisfatto di sentirsi 'intelligente'”.

Ognuno ha il suo pezzetto di Massimo, fragile e irresistibile, scardinatore dell'ovvio, che ha saputo ridefinire modelli e linguaggi a passo leggero. "Sarebbe stato uno straordinario docente, avrebbe affascinato allievi e insegnanti" dice il rettore dell'ateneo Federico II Matteo Lorito.