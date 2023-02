Benevento-Cannavaro: è finita. Si cerca un nuovo allenatore

Non ha funzionato tra Fabio Cannavaro e il Benevento. Un'avventura interrotta dopo il ko col Venezia. Dopo i sedici punti in diciassette partite, le cinque sconfitte al Vigorito e il solo pareggio raccolto in questo 2023. Ma a preoccupare - più di ogni altra cosa - è la classifica. I sanniti sono penultimi e dopo aver assaporato, per due volte, la Serie A, perdere la B sarebbe un colpo durissimo.

Il nome del sostituto ancora non c'è. Il presidente Vigorito medita sulla scelta più giusta da fare. Per il momento, la squadra è affidata al tecnico della primavera, Scarlato.

Ha scoperto tutte le carte Cannavaro, togliendo - alla vigilia - ogni alibi alla squadra. Chiuso il mercato, era il momento di cambiare marcia. E invece, nulla da fare. Con lui, la società solleva dall'incarico anche il fratello Paolo, vice allenatore, e il ds Foggia. La Serie B, perde un campione del mondo del 2006. Il capitano di Berlino. Gli altri - De rossi, a parte - sono in vetta al campionato.