Maltempo, vento fino a 110 km/h e disagi in tutta la regione

Prosegue l'allerta meteo in Campania per vento e gelo. Nikola, il fronte freddo in arrivo dal nord della Russia, è ormai qui. Le temperature nelle ore notturne saranno prossime allo zero un po' in tutta la regione, persino a livello del mare, e in alcune località si scenderà anche al di sotto.

Disagi per le forti raffiche, fino a 110 chilometri orari, soprattutto nel Salernitano e in Costiera Amalfitana. Qui diversi gli interventi dei vigili del fuoco per pali e alberi caduti. A Vietri sul Mare, in località Molina, è crollata una parte consistente dell'acquedotto medievale. Il sindaco, Giovanni De Simone, chiede interventi coordinati con la Soprintendenza. Danni anche nel Casertano.

A Napoli e in altri centri chiusi cimiteri e parchi cittadini. Sospese in alcune località, come a Sarno, manifestazioni culturali legate al Carnevale. Sempre a Napoli, per le persone senza fissa dimora sono stati potenziati alcuni dormitori.

Intanto è tutto pronto in città per l'attracco, domattina al porto, della nave 'Sea Eye 4' con oltre cento migranti, inclusi trenta bambini.

La Regione Campania, la Protezione civile e l'Asl assicureranno i controlli sanitari e l'accoglienza. Allertati l'Ospedale del mare e l'albergo adiacente, già utilizzato in passato per l'arrivo dei profughi dall'Afghanistan e dall'Ucraina.

Nel servizio intervista realizzata da Enzo Perone al prefetto di Napoli, Claudio Palomba.