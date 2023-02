Incendio al Maschio Angioino, il Comune: "E' doloso"

Un mucchio di carte in cenere, le mura annerite, i sigilli delle forze dell'ordine. Questo è quello che resta di una notte piena di interrogativi. Saranno gli inquirenti a chiarirli.

Solo ipotesi, per ora. Quello che è certo è che non è stato un incidente. E' stato il consigliere comunale Luigi Carbone a dare l'allarme dopo essere stato avvisato a sua volta, intorno alle due della notte tra sabato e domenica, di quello che stava accadendo. Camillo, il custode, è corso sul posto, ha aperto le porte ai vigili del fuoco mentre le fiamme prendevano piede. Per liberare gli spazi i pompieri hanno dovuto buttar fuori queste carte, già quasi divorate dal fuoco.

Due ore per domare il rogo. Contemporaneamente, un cestino di rifiuti è stato dato alle fiamme nei vicini giardini di Palazzo Reale. Forse, qualcosa più di una coincidenza.