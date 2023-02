"Mio nonno Totò"

L'accento è diverso, ma la genetica non mente. Elena Anticoli De Curtis è la terzogenita di Liliana, figlia del principe di Totò. Ci racconta il privilegio di chiamare "nonno" Totò in questa intervista in occasione della pubblicazione di una raccolta di poesie dell'artista nato 125 anni fa.

E' passato più di mezzo secolo dalla sua morte. Eppure a Napoli sembra che non sia trascorso un solo giorno. Il principe della risata abita le sue strade, ne è il genio tutelare.

Eppure i numerosi appelli per dedicare a Totò un Museo o una fondazione sono caduti nel vuoto.