Galleria Vittoria, paura per scooter in fiamme

Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito nella Galleria Vittoria di Napoli, riaperta alle auto dopo lo stop di due giorni dovuto alla rimozione delle impalcature dalle facciate. La circolazione era ormai tornata regolare quando all'improvviso uno scooter, per cause ancora da chiarire, è andato in fiamme mentre percorreva il tunnel. Panico tra gli automobilisti costretti a fare retromarcia. L'incidente ha avuto delle inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare. Chiuso per alcune ore il tratto che da via Arcoleo va a via Acton, poi la circolazione è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia. Nel servizio l'intervista al Comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito.