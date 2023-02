Bagnoli, la sfida di Lello Arena nel segno della creatività

All'invito del direttore artistico Lello Arena hanno risposto in tanti. In coda dalle prime ore del mattino per le selezioni avviate dall'Accademia d'arte "C.I.O.E.", ospitata nell'auditorium della porta del parco di Bagnoli. Ad affiancare Arena c'è il musicista napoletano Roberto Colella.

I ragazzi selezionati faranno parte del cast di spettacoli che saranno ispirati ai celebri sketch del trio "La Smorfia".