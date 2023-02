Rivoluzione Salernitana, arriva Paulo Sousa

Fatale la sconfitta rimediata al Bentegodi. Tornano a dividersi, e questa volta definitivamente, le strade di Davide Nicola e della Salernitana. Il tecnico piemontese, artefice della straordinaria rimonta del campionato scorso, era stato esonerato il 16 gennaio dopo gli otto gol incassati a Bergamo, e poi reintegrato nel giro di 48 ore. Magro però il bottino raccolto dalla squadra. Tre sconfitte con Napoli, Juventus e Verona e una sola vittoria, in trasferta con il Lecce.

Inevitabile il cambio di rotta. Toccherà a Paulo Sousa il compito di riportare l'entusiasmo in casa granata. 52 anni, il tecnico portoghese è reduce dall'esperienza con il Flamengo. Conosce bene il campionato italiano visto che ha indossato come calciatore le casacche di Juve, Inter e Parma e, da allenatore, ha guidato la Fiorentina dal 2015 al 2017. Per lui un contratto fino al termine della stagione in corso con opzione di rinnovo per due anni a favore della Salernitana. Non c'è tempo da perdere, bisognerà riprendere al più presto il cammino verso la salvezza. A cominciare dalla prossima partita. All'Arechi contro la Lazio dell'ex patron Lotito.