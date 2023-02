Empoli-Napoli, Spalletti: "Ricordiamoci dell'anno scorso"

Nel sabato di serie A toccherà al Napoli capolista inaugurare la 24^ giornata. Meret e compagni a distanza di dieci mesi tornano ad Empoli, dove nella parte finale dello scorso campionato un errore del portiere favorì la rimonta dei toscani che a dieci minuti dal novantesimo erano sotto di due gol e che vinsero 3-2. Un ricordo ancora vivo nella testa di Luciano Spalletti che a Castel Volturno, nella conferenza della vigilia, ha citato quella partita come monito per non sottovalutare gli avversari