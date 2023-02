Torna il Commissario Ricciardi, tra delitti e misteri del cuore. Da lunedi 6 marzo su Rai 1

Da lunedi 6 marzo torna su Rai 1, in quattro nuovi episodi, il Commissario Ricciardi, con il volto di Lino Guanciale. Il personaggio creato da Maurizio De Giovanni, che vede i fantasmi delle vittime di morte violenta, ha costruito la sue esistenza relazionandosi con il dolore, e lo fa, sottolinea l'attore, astenendosi dalle semplificazioni in un momento storico molto portato a costruire la realtà attraverso gli slogan.

Il fatto, come il commissario chiama il suo dono o maledizione, gli impedisce di abbandonarsi al sentimento d'amore che lo lega ad Enrica (Maria Vera Ratti).

Livia (Serena Iansiti) non rinuncia a conquistare Ricciardi ma intanto entra in scena Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D'Antonio).

Gianpaolo Tescari, il nuovo regista, ha voluto accentuare gli elementi distintivi di architettura, arte, costume che hanno segnato gli anni Trenta del fascismo. E nelle storie vibra la musica. La seconda serie è tratta dai romanzi delle canzoni. Maurizio De Giovanni dice: "Giuro che mi sento custode, non autore, delle storie di Ricciardi. Mi sento uno che ha una finestra dalla quale vede un mondo e lo può raccontare dall'interno".

Nel servizio le voci dell'attore Lino Guanciale e dello scrittore Maurizio De Giovanni