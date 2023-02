La Giornata di raccolta del farmaco fino al 13 febbraio per donare a chi è in difficoltà

C'è tempo fino al 13 febbraio per vincere una grande sfida: riuscire a donare in tutta Italia un milione di medicinali a chi non se li può permettere. Torna la Giornata ( in realtà una settimana) di raccolta del farmaco . Occorrono soprattutto prodotti da banco.



Il fabbisogno nazionale è di oltre un milione di confezioni. Un anno fa la raccolta si fermò a 479.000.



I farmaci saranno consegnati a 1800 realtà assistenziali che si prendono cura gratuitamente di 400.000 persone in condizioni di povertà sanitaria.

Nel servizio , con le immagini di Mario Nobile, le voci di Tiziana Donnianni, delegata territoriale della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, e del farmacista Gennaro Guida.