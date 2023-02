"Non ci resta che Massimo". Il libro de "Il Mattino" per i 70 anni di Troisi

S'ispira a Non ci resta che piangere, film di culto di Troisi e Benigni, il titolo del libro Non ci resta che Massimo, con cui Il Mattino rende omaggio al grande attore che il 19 febbraio avrebbe compiuto settant'anni. Il volume sarà gratis in edicola domani e domenica, giorno del compleanno. Curato da Titta Fiore e Federico Vacalebre, è impreziosito dalle testimonianze della cultura e dello spettacolo, da Carlo Verdone a Ferzan Ozpetek, da Massimo Ranieri a Maria Grazia Cucinotta. Nella presentazione all'Università Suor Orsola sottolineato il rapporto speciale fra Troisi a Pino Daniele, che ha innovato profondamente la scena artistica e l'idea stessa di napoletanità.

Nel servizio le voci di Federico Vacalebre, curatore del libro, Francesco De Core, direttore de Il Mattino e Lucio D'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.