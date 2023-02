Ospedale "Cardarelli", apre il nuovo triage

Tra due o tre mesi, il pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli potrebbe assistere ad una prima robusta iniezione di medici. Sono in quindici quelli che hanno risposto al bando di concorso dell'azienda, ora bisognerà vedere se e quanti vorranno confermare e firmare il contratto.

Una prima risposta - sebbene insufficiente - al caos barelle che ciclicamente porta alla ribalta il pronto soccorso del più grande ospedale del sud italia, dove è stato aperta al pubblico la nuova area del triage. Qui, secondo i protocolli, gli infermieri potranno prendere in carico i pazienti, ottimizzando la gestione del flusso di ammalati che quotidianamente arrivano al Cardarelli.

I lavori si spostano ora all'area dei codici giallo e rosso. La direzione generale - da settimane ai ferri corti con i sindacati, in particolare la Cgil - sta studiando anche un modo per legare i risultati del pronto soccorso, in termini di tempi d'attesa, ma non solo, al riconoscimento di incentivi economici per il personale dell'urgenza.

Nel servizio, le interviste al direttore generale dell'azienda ospedaliera, Antonio D'Amore, e alla direttrice del Pronto Soccorso, Fiorella Paladino.