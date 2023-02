Gridas, il carnevale dei diritti

A dare il via al corteo con la grancassa come sempre da 41 anni è Mirella La Magna, che con il marito Felice Pignataro, fondò nel 1981 l'Associazione Culturale Gruppo Risveglio dal Sonno e, poi, fece nascere il grande rito collettivo del carnevale di Scampia, il carnevale dei diritti.

Il Gridas, la casa di tutti, non sara' per ora sfrattato, l'esecuzione della sentenza è sospesa, ma la condanna per occupazione abusiva dello stabile ex I.A.C.P resta, come una ferita. “Per il tribunale civile noi occupiamo ‘senza titolo’ questo posto, spiega Mirella La Magna, ma innanzitutto noi non occupiamo, utilizziamo da 40 anni un luogo abbandonato che abbiamo riqualificato. Quanto ai titoli per occuparlo, sono nella nostra storia di impegno al fianco del quartiere”.

'A che titolo" è il tema di quest'anno e guarda come sempre tutti quelli considerati senza titoli, migranti, disoccupati, precari.

Prima e dopo il carnevale c'è il lavoro di ogni giorno."Tra il dire e il fare il nostro mare di azioni, dice Patrizia Palumbo, presidente dell'associazione Dream Team-Donne in rete, i centri antiviolenza, l'ascolto, l'accoglienza, lo sport".

Per Barbara Pierro, dell'associazione ‘Chi rom e chi no’ il corteo simboleggia proprio il lavoro che parte dal quartiere, dai bambini, dagli spazi da riconquistare e arriva alle battaglie di libertà come quella delle donne iraniane.