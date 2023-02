Siani: "Un saluto a Ischia". Stasera Peppino di Capri. Per i duetti e le cover anche Edoardo Bennato

E’ salito per la seconda volta sul palco dell’Ariston Massimo Ranieri. Ancora entusiasta per l’esibizione con Albano e Gianni Morandi, per lui bagno di folla quando ha intonato la canzone “Lasciami dove ti pare” e presentato con Rocio Munoz Morales “Tutti i sogni ancora in volo”, prossimo programma su Raiuno.

Non poteva che concludersi con un “forza Napoli”, ma soprattutto con un pensiero a Ischia, l’esibizione di Alessandro Siani che ha dedicato il monologo al rapporto tra uomo e tecnologia.

La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri è slittata a questa sera a causa di un calo di voce dell’artista.

Alla vigilia della finalissima spazio ai duetti e alle cover. Ci saranno anche campani sul palco. Elodie porterà American woman di Lenny Kravitz assieme a Big Mama, rapper irpina di San Michele Serino. Lda sarà affiancato da Alex Britti. Leo Gassman suonerà con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo.

Tra gli ospiti il cast di Mare Fuori che intonerà davanti al pubblico dell’Ariston la sigla della serie tv.