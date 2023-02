Prove tecniche in corso, ferma la Metro Linea 1

Servizio sospeso fino alle 16:55. In piazza Quattro Giornate è il tabellone luminoso ad avvisare i viaggiatori. La Linea 1 della Metropolitana di Napoli si ferma per più di sette ore. Il motivo è ricorrente: le prove tecniche sul nuovo treno. Prove che non possono svolgersi di notte a causa della mobilitazione del personale Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

È un periodo complicato per il trasporto pubblico locale. Nella mattinata di lunedì si sono verificati problemi tecnici sulla stessa Linea 1. Per venerdì, invece, è in programma lo sciopero nazionale indetto dal sindacato USB.

Per quanto riguarda la Funicolare di Chiaia, infine, è stato pubblicato il nuovo bando di gara per i lavori. L'impianto è chiuso dal primo ottobre scorso per revisione. La riapertura è prevista per la primavera del 2024.