Calcoli renali, in Campania incidenza doppia rispetto al resto d'Italia

Ogni anno in Italia si stimano circa tremila nuovi casi per milione di abitanti. Una patologia dal grande impatto socio-economico, ogni malato in media perde più di sei giorni lavorativi all'anno. La calcolosi urinaria è stata al centro di una due giorni organizzata a Napoli dal Policlinico della Federico II.

Un forum dedicato anche a tutte le nuove possibilità terapeutiche, per lo più mininvasive, e che allontanano sempre di più il ricorso ai trattamenti chirurgici.

Nel servizio, interviste a Vincenzo Mirone, responsabile UOC Urologia AOU Federico II, e a Francesco Mangiapia, dirigente della stessa unità operativa complessa.