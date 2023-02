Cozzolino, domani udienza per l'estradizione

No all'estradizione a Bruxelles, sono pronti a sollevare anche una questione di legittimità costituzionale i legali dell'europarlamentare Pd Andrea Cozzolino, arrestato venerdì a Napoli con l'accusa di corruzione e riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta della magistratura belga sul cosiddetto Quatargate.

L'udienza per l'estradizione è fissata per le 11 di domani in Corte d'Appello, a Napoli.

Dopo 24 ore di carcere, a Poggioreale, il politico sessantenne è ai domiciliari nella sua abitazione del Vomero perchè il giudice della Corte D'appello di Napoli ha ritenuto moderato il pericolo di fuga.

Il mandato di arresto europeo di cui è destinatario Cozzolino rende quasi automatica l'estradizione, la procedura tra stati membri è molto semplificata. L'autorità italiana deve soltanto limitarsi ad accertare che il mandato sia fondato su materiale probatorio seriamente configurante il reato, poi l'indagato viene consegnato.

Ma gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro annunciano battaglia, definiscono l'arresto "illegittimo e ingiusto perché basato su un quadro indiziario del tutto evanescente, fondato su sospetti privi di riscontri oggettivi''.

Secondo le accuse dell'ex eurodeputato, ora collaboratore della giustizia belga, Antonio Panzeri, tra il 2018 e il 2022 Cozzolino avrebbe accettato danaro e vestiti in cambio di posizioni favorevoli al Marocco nel Parlamento europeo.

Sin dall'inizio della vicenda Cozzolino si è dichiarato innocente e pronto a farsi interrogare dai magistrati.