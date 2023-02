Paulo Sousa e Stellone, missione salvezza

Dopo l'esordio con sconfitta contro la Lazio, domenica alle 15 ci sarà un'altra chance all'Arechi per Paulo Sousa, neo-allenatore di una Salernitana che dovrà battere il Monza per invertire il trend negativo di tre ko consecutivi. Sempre domenica, ma alle 16.15, il Benevento è di scena ad Ascoli per dare seguito al successo sul Brescia che ha rilanciato i sanniti