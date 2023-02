Torna la Champions, il Napoli punta alla storia

Centoundici giorni dopo Liverpool, il Napoli si rimette in viaggio per una trasferta europea: gara d'andata contro l'Eintracht, nella sua storia mai gli azzurri sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale nella massima competizione continentale. La squadra di spalletti arriva a francoforte con la consapevolezza acquisita negli ultimi mesi in campionato ma anche con lo straordinario score della fase a gironi: cinque vittorie e una sola sconfitta, 20 gol segnati e appena 6 subiti. "Studio gli azzurri da mesi", ha ammesso l'allenatore tedesco Glasner, sinceramente impressionato dal percorso di crescita del Napoli: per Spalletti unica assenza sicura quella di Raspadori, ancora infortunato. Per il resto tutto confermato, a partire dalla coppia d'oro Kvaratskhelia-Osimhen, con il nigeriano intenzionato ad arricchire il bottino di reti fuori dall'Italia: un solo gol finora in Champions League sui 19 segnati complessivamente dall'inizio della stagione. Deutsche Bank Park colorato d'azzurro, esaurito il settore ospiti e massima allerta tra le forze dell'ordine: tra le tifoserie non corre buon sangue, città e stadio saranno blindati per evitare il minimo contatto anche lontano dall'impianto sportivo.