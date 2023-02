Tris granata contro il Monza, fine del digiuno di vittorie all'Arechi

Prima vittoria per Paulo Sousa da quando è alla guida della Salernitana. I granata rifilano tre gol al Monza e interrompono un digiuno di successi che in casa durava da circa cinque mesi. Gara decisa nel secondo tempo. Sblocca il risultato un bel tiro a giro di Coulibaly che si insacca all'incrocio dei pali. Raddoppia Kastanos su azione ispirata da Candreva che poi sigilla il risultato mettendo in porta un pallone respinto da Cragno dopo una conclusione di Piatek. Il polacco sbaglia clamorosamente il possibile gol del 4-0, mentre i lombardi chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Donati. Vittoria importante in ottica salvezza per la Salernitana, ora attesa da due impegni in trasferta consecutivi. Si comincia andando a far visita alla Sampdoria.