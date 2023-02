Palazzo Teti, dal degrado al riscatto

Impalcature, lucchetti, rovine,degrado e tracce di un'incredibile bellezza. Impossibile salire ai piani superiori per motivi di sicurezza. Palazzo Teti-Maffuccini a Santa Maria Capua Vetere è il bene confiscato che ha ricevuto il più' alto finanziamento dal Pnrr: 15 milioni che diventeranno 6.500 mila se la gara sarà espletata entro il 2023. "Contiamo di indirla entro l'estate, abbiamo un progetto costato al Comune 500mila euro, dice il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra.Qui ci sarà un importante polo culturale con museo civico, museo multimediale, biblioteca, archivio storico, uffici della soprintendenza e centro studi storico-archeologico". Storia tristemente simbolica, quella del palazzo costruito nel 1839 dall'avvocato e collezionista d'arte Filippo Teti dove si firmo' la resa del Regno delle Due Sicilie, il 2 novembre 1860. Dalla torretta Garibaldi scrutava il fronte di guerra, delineava strategie tra affreschi e statue. "Qualcosa è rimasto, trasferito nei musei, di altro abbiamo disegni e foto, ma troppi anni di degrado hanno lasciato il segno" spiega Enzo Oliviero, addetto del comune alle attività culturali. Nel 1995 il maxiprocesso Spartacus contro la camorra casertana e la confisca al proprietario, il vicesindaco di Santa Maria Capua Vetere Nicola Di Muro. "Nella storia di palazzo Teti, dice il referente di Libera Caserta Fabio De Gemmis, si intrecciano camorra, politica, famiglie, visto che nel 2015 a gestire i fondi per la ristrutturazione fu il figlio di Nicola di Muro, divenuto sindaco e arrestato in un'inchiesta della DDA proprio sugli appalti finiti, secondo i magistrati, ai casalesi. Si perse il finanziamento europeo di 3 milioni, su palazzo Teti ricalò il buio e ora la possibile svolta,con i fondi Pnrr che in provincia di Caserta finanziano ben 21 progetti su beni confiscati. Noi siamo pronti al monitoraggio, non si possono sprecare altre occasioni".