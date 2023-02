L'ARTE DI ALJOSCHA CONTRO LA GUERRA

Aljoscha denuncia la guerra attraverso la sua poetica ed ha realizzato nel corso del conflitto in Ucraina istallazioni e performance in spazi pubblici, in piazze, chiese e scuole. Sculture viventi che ora animano le meravigliose strutture del Chiostro quattrocentesco.

Durante i tre mesi di apertura la mostra diventerà il cuore di attività creative e culturali per sensibilizzare la comunità

sul tema della guerra, tra queste la presentazione del libro L'Assedio scritto da Andrea Nicastro, inviato del

Corriere della Sera in Ucraina, per l'occasione in conversazione con Erri de Luca.

In voce Davide De Blasio - Fondazione Made in Cloister