Cilento, disinnescato ordigno della Seconda Guerra Mondiale

L'ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, era stato ritrovato l'ottobre scorso nelle campagne di Morigerati, comune della provincia di Salerno. Si trattava di una bomba del peso di 500 libbre, contenente una carica esplosiva pari a 267 libbre ( circa 120 chili).

In campo per le operazioni di disinnesco e bonifica sono entrati in azione gli specialisti del ventunesimo reggimento genio guastatori dell'Esercito Italiano, unità della Brigata bersaglieri "Garibaldi". L'area è stata interdetta alla circolazione con un'ordinanza comunale. I militari hanno adottato tutte le procedure di sicurezza, finalizzate alla rimozione delle due spolette della bomba. Durante la fase finale della bonifica, sono stati eseguiti lavori preliminari di movimento terra ad opera dei mezzi speciali. L'ordigno è stato poi trasportato e fatto brillare in una cava dismessa nel territorio del comune di Casalbuono. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Salerno.